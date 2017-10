Andrés Velasco por Presupuesto: "Este gobierno no ha sido bueno en tomar decisiones duras" 09:43 Pese al aumento de 24% anunciado para las subvenciones del Sename, el líder de ciudadanos estimó que el dinero sigue siendo poco para la niñez.

El ex ministro de Hacienda y actual líder de Ciudadanos, Andrés Velasco sostuvo que faltan explicaciones para llegar a entender por qué el gobierno propuso un Presupuesto 2018 con un aumento de 3,9% del gasto fiscal.



"En Chile el presupuesto no lo hace el ministro dependiendo de su estado anímico(...) tiene una ley vigente que dice que tiene que haber una meta, quiero creer que el 3,9 salió del cálculo y ahí no hay espacio para que hagan lo que de la gana. Más que especular me preguntaría qué ocurrió, qué cifra, qué supuesto se hizo para que se haya terminado en esa cifra. Faltan explicaciones, en un tema complejo porque hay asuntos que están en la opinión pública como cuánto va a crecer la economía, cómo va la minería, pero acá influyen otras cosas", dijo en radio Concierto donde afirmó que efectivamente la economía mejora, pero que eso "no nos puede llevar al exitismo".



Respecto al aumento en la subvención del Sename, dijo que "ponerle más plata a la niñez debe ser primera prioridad nacional, me parece bien que esté en prioridad, pero está en consenso que la plata sigue siendo poca. Mi preferencia hubiera sido gastar más, este gobierno no ha sido bueno en tomar decisiones duras, a veces parece ser bueno en todo al mismo tiempo. No basta con anunciar gastos, hay que ejecutarlos".



El ex ministro sostuvo también que "va a haber un déficit del orden de 2 puntos del PIB que se va a cubrir con deuda, por lo tanto la deuda va a seguir creciendo".



