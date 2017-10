Estudio reveló cómo los Millenials manejan su dinero: 47% compraría una casa y 23% haría un viaje

En los próximos diez años, se estima que el 75% de la fuerza laboral estará compuesta por “millenials” (nacidos aproximadamente entre inicios de los 80 y fines de los 90), lo que implica todo un desafío, debido a las particularidades de dicha generación, que irrumpió, por ejemplo, en materia de trabajo, con un nuevo concepto de éxito y una forma poco tradicional de manejar sus finanzas personales.

La tecnológica alemana SAP, recopiló diversos datos de los millenials, que revelan algunos detalles sobre su comportamiento y su relación con el dinero.

El estudio determinó que cerca de un tercio de ellos es propietario de un inmueble (31%) y que la generación en general, prefiere arrendar o vivir con sus padres.

Respecto de su dinero, un 63% lo invierte en bancos tradicionales, un 14% en corredores financieros y un 8% en bancos especializados. De quienes no realizan inversiones, un 55% dice que no guarda dinero para hacerlo, un 22% que no tiene el conocimiento necesario y un 15% que no tiene ua planificación financiera adecuada.

Quienes sí ahorran, sostuvieron que un 29% quiere una vida financiera sana, un 18% lo hace para no endeudarse, un 14% para disminuir las deudas actuales y el 10% para comprar algo deseado.

Si tuvieran dinero, un 47% dijo que compraría una casa, el 23% haría un viaje y el 20% compraría un auto.

En materia de seguros, los millenials son considerados de un riesgo mayor para las aseguradoras que jóvenes de su misma edad de generaciones anteriores.

En esa línea suman más multas por distracciones al volante (1,8 más veces que la generación X y 2,4 más que los baby boomers), mayor kilometraje acumulado que las generaciones anteriores y, poseen en general un mayor porcentaje de vehículos considerados de alto riesgo que otras generaciones.