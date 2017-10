Enade: Beatriz Sánchez cedió parte de su tiempo a candidatos excluidos y empresarios pifiaron a ME-O

Durante su exposición en el foro Enade 2017, la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, criticó a los organizadores del evento por invitar solo a cinco de los ocho candidatos presidenciales (fueron excluídos Eduardo Artes, Alejandro Navarro y marco Enríquez Ominami).

Sánchez, además, ofreció parte de su tiempo a los candidatos no invitados. El primero y único en aparecer fue el líder del PRO, Marco Enríquez Ominami, quien a través de un video, criticó duramente a los empresarios. Artés y Navarro, en tanto, desistieron de enviar un mensaje al empresariado reunido en el foro.



ME-O planteó en su intervención que “desde que nos vimos la última vez algunos de ustedes, empresarios, se han portado mal, muy mal. Se coludieron”.

El líder del PRO dijo que "el Estado empresario es un problema, es un desafío, pero mucho peor son los empresarios politizados. Hagan su trabajo, pero no lo hagan a costa de sus consumidores".

El candidato presidencial además, dijo que "Hace 40 años perdimos casi dos décadas de nuestra vida democrática porque ustedes fomentaron el odio y la intolerancia", lo que generó pifias de los asistentes.

"Sospecho que en esta sala obtendré pocos votos, por lo que aprovecho de hablarles a los trabajadores de los empresarios que están aquí, que son magíster, doctores, expertos en bloquear todo" sostuvo ME-O en el registro de aproximadamente 3 minutos.

En su intervención, Beatriz Sánchez, en tanto, dijo que "la respuesta gremial ha sido escasa a los casos de colusión" y expuso desconfianza en las decisiones que "toman unos pocos".

El candidato independiente y diputado, José Antonio Kast, quien expuso inmediatamente después de Sánchez emplazó a la carta del Frente Amplio por la decisión de ceder su tiempo a los excluidos del foro Enade.

"Me habría encantado que Beatriz Sánchez me hubiese pedido el mismo video para ir a la CUT, porque a mí sí me discriminaron en la CUT y con escándalo público. Dijeron que no recibirían candidatos de derecha porque no los interpretan. ¿Y si salgo electo Presidente?", dijo Kast.