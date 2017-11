CyberMonday: ofrecen pasajes a Miami y Punta Cana a $315.000

Los viajes son algunos de los productos más buscados en el CyberMonday.

Por eso, Sky Airline se adelantó con ofertas este fin de semana, mientras que desde las 00:00 Latin American Wings (LAW)comenzó a ofrecer vuelos a Miami y Punta Cana por $315.000 (US$ 500).

Los pasajes a Punta Cana están a US$ 480, Miami a US$ 470, a Mendoza a US$ 80, a Lima a US$ 180, Caracas a US$ 580, mientras que, a Antofagasta, Concepción y Puerto Montt, los pasajes están a $32.050.

Lo interesante es que las ofertas aplican para fechas del verano y que todos los pasajes que se vendan durante el Cyber Monday contarán con el servicio a bordo completo: comida, equipaje de mano de 8 kilos y una segunda maleta de 25 kilos en la bodega.

“Los pasajes del Cyber Monday podrán ser ocupados hasta agosto del próximo año, inclusive durante en la temporada alta, por lo que es la oportunidad perfecta para poder preparar las vacaciones para este verano 2018”, contó Cristián Warner, gerente corporativo de Marketing y Comunicaciones de LAW.