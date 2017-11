57 mil chilenos poseen más de US$ 1 millón y 79 mil están en el 1% más rico del mundo

Según el informe de Riqueza Global 2017 del Instituto de Investigación de Credit Suisse, consignado por La Tercera, hasta mediados de este año 57 mil chilenos poseían un patrimonio de al menos US$ 1 millón.

La cifra, marcó un alza de cinco mil personas respecto del año 2017 y corresponde al 12,4% del total de millonarios de América Latina, situando a Chile en el tercer lugar por detrás de Brasil y México.

Con una fortuna igual o superior a US$ 770.368 hubo 79 mil chilenos, los que se ubican dentro del 1% más rico del mundo.

Según la entidad, además, la riqueza promedio en el país fue de US$ 52.829, por debajo de la media mundial de US$ 56.540.