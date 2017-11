TC rebajó multas impuestas por la SVS en el Caso Cascadas

Según información de La Tercera, el Tribunal Constitucional decidió rebajar la multa que aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) los ex ejecutivos de Larraín Vial Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, en el marco del denominado Caso Cascadas.

Ambos ex ejecutivos habían sido multados por infracciones a la Ley de Mercado de Valores y Ley de Sociedades Anónimas, Bulnes con cerca de US$ 8,4 millones y Errázuriz con US$ 4,2 millones.

El TC estableció que la multa de la SVS estará sujeta a un límite de hasta un 30% del monto original.

En su acusación, la SVS planteó que tanto Bulnes como Errázuriz, fueron parte del esquema (cascadas) al articular una serie de operaciones bursátiles “que si bien cumplieron formalmente con las exigencias que establecen las bolsas de valores de Chile, aparentaron ciertas condiciones habilitantes para la realización de estas operaciones, desnaturalizando el sentido de las ofertas en el sistema bursátil”.