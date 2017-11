Sernac lamentó "debilidad" del sistema tras nuevas denuncias a farmacias

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, lamentó la "debilidad" del sistema fiscalizador tras las nuevas denuncias a farmacias por incumplir la Ley del Consumidor, tras detectarse una serie de irregularidades en materia de precios.

"Se entiende por una debilidad del sistema de protección a los derechos de los consumidores en Chile, una debilidad en que las multas no son disuasivas, donde el Sernac no tiene capacidades fiscalizadoras, donde no puede sancionar", dijo a radio Cooperativa

Y apuntó a la Cámara Nacional de Comercio por su rechazo al proyecto de ley del Sernac.

"Este tipo de acciones demuestra que el mercado no funciona bien cuando no existen suficientes incentivos y a mí me parece que es una pésima señal que la Cámara Nacional de Comercio, en vez de estar preocupada de trabajar con sus miembros, con sus afiliados, para prepararse en la implementación de una ley, que lo único que busca es establecer relaciones justas entre consumidores y empresas, esté buscando botar la ley en el Tribunal Constitucional", dijo.

A su juicio, "hay un problema grave en nuestro país de que no tenemos la protección que deberíamos tener para nuestro nivel de desarrollo y eso tiene que terminar".