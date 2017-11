Reportaron fallas en el uso de tarjetas y en el sitio web de BancoEstado

Usuarios del BancoEstado reportaron a través de las redes sociales una serie de fallas en la plataforma web y en las tarjetas de la entidad, las que se extendió por casi 7 horas.

A través de las redes sociales, algunos clientes afirmaron que la página web ha permanecido caída durante prácticamente todo el día, por lo que no podían ingresas a sus cuentas para realizar las operaciones que necesitaban.

También algunos informaron de problemas en el funcionamiento de los cajeros automáticos con la tarjeta del banco.

Transbank informó durante esta tarde que el servicio está "presentando intermitencias", y que "el emisor se encuentra trabajando para solucionar los inconvenientes a la brevedad posible". Luego, cerca de las 19:00, señalaron que el sistema había vuelto a la normalidad.

Algunas de las quejas de los usuarios:

#bancoestado Y LA PUTA QUE TE PARIÓ! FUÍ A SACAR PLATA DEL CAJERO Y ME SALIÓ DE SALDO -$18.000! CASI ME DA UN PARO WEON PENSANDO QUE ME HABÍAN CLONADO LA TARJETA Y ME HABÍAN SACADO TODO EL SUELDO, PERO RESULTÓ QUE LOS PERLAS TIENEN EL SISTEMA CAÍDO... SON COMO LA CALLAMPA!!