Headhunter entrega claves para encontrar trabajo

Más que “buscar o pedir pega”, el acento debe estar puesto en ofrecer los propios servicios profesionales, como solución a una problemática que tenga una organización.

Luego de varios años de revisar y filtrar miles de currículums de profesionales, dado los cientos de procesos de selección llevados a cabo hasta la fecha, desde la firma Conexión Ingenieros- primera consultora de RRHH enfocada 100% en Ingenieros- entregaron una serie de recomendaciones para tener éxito en la reinserción laboral.

Y es que, tal como reza el conocido refrán “La experiencia es la madre de la ciencia”, desde esta reclutadora mencionan como principal sugerencia, para superar con creces tal desafío, que la persona se centre en ofrecer sus servicios profesionales -basándose en la experiencia acumulada con los años- como solución a un problema o dificultad que tenga una organización, más que en solicitar un trabajo.

“Lo que nosotros creemos que debe hacer un profesional al momento de comenzar su proceso de reinserción laboral es dejar de “buscar pega”, pues cuando buscamos trabajo nos sentimos como pidiendo un favor. Buscar trabajo no consiste en pedir favores”, sostiene Cristián Cofré, socio de Conexión Ingenieros.

El experto asevera que cada persona tiene ciertas capacidades y habilidades que disfruta al desarrollarlas, las cual le dan una clara ventaja sobre los demás.

“De ahí que debemos enfocarnos en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades. En particular, en el mundo de la ingeniería, es más importante mostrar la experiencia en cierto tipo de proyectos. Y eso es importantísimo que esté explícito en el CV”, agrega el profesional.

En este contexto, Cofré comparte las siguientes claves:

Deja de buscar trabajo y ofrece, en cambio, tus servicios profesionales como solución. El profesional debe saber dónde quiere trabajar, para luego ir ofreciendo soluciones a los problemas que esas organizaciones tienen. “Por ejemplo, si quiero trabajar en RRHH y me he dado cuenta que el problema que tiene es que no conocen con claridad el negocio, mi propuesta vendrá por el lado de que yo sí lo conozco a cabalidad”.

Intenta no mandar CV respondiendo avisos. Enviar el CV a todos los portales requiere poco esfuerzo, pero a su vez entrega pocos resultados. Es decir, la persona va a mandar muchos CVs y va a recibir pocas respuestas en promedio, aumentando su frustración. “Por eso es mejor ser proactivo y buscar donde se quiere trabajar e intentar llegar a la persona que tiene el poder de contratar, quien no siempre se desempeña en el área de RRHH”.

Ten una carta de presentación orientada al cargo que te interesa. La idea es disponer de una carta corta con logros concretos y en la que se termine entusiasmando al lector para obtener una entrevista. “Es en la entrevista donde se debe dejar el CV y no antes”, recalca el socio de Conexión Ingenieros.

Los CV deben ser cortos, un par de páginas idealmente. Lo anterior, explica, se puede hacer para alivianar la tarea del lector. No obstante, destaca que lo más importante es que el CV sea único. “El párrafo de entrada debe tener algo del profesional que marque la diferencia, con logros concretos y medibles. Nada de usar lugares comunes como proactivo o autónomo, entre otros”.