Eyzaguirre por Banco Mundial: "No podemos aceptar que se nos manosee con innovaciones porosas"

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se refirió a la supuesta alteración que sufrió el estudio de competitividad "Doing Business" del Banco Mundial y que habría afectado la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

"La Presidenta me ha dado las instrucciones de que nosotros debemos defender los intereses de Chile, porque no podemos aceptar que se nos manosee con innovaciones de las cuales no tenemos información a tiempo y que eventualmente son porosas, hay influencias indebidas", dijo a Tele13 Radio

El secretario de Estado explicó que solicitarán al organismo "una revisión de los procedimientos y una investigación a fondo respecto de si los particulares componentes del índice pudieron ser objeto de influencias indebidas".

El titular de las finanzas públicas sostuvo que "cuando tienes un deterioro en el ranking eso va a incidir en los inversionistas y el efecto que pudo tener es un costo hundido y desde ese punto de vista es irreversible. Espero que se mejoren los procedimientos por la presión que vamos a hacer para que esto sea transparente, Chile pueda mejorar en el ranking".

Eyzaguirre también descartó un aprovechamiento político en este tema. "Lo que ha hecho este Gobierno tiene que ver con la defensa de nuestros intereses nacionales" dijo, agregando que "quienes quieran hacer interpretaciones que las hagan, pero si el Gobierno hubiera sido de un signo distinto y hubiera aparecido esto, ¿usted cree que no hubieran reaccionado inmediatamente defendiendo los intereses de Chile? Obviamente que sí".

"Nosotros no armamos esta polémica, lo hizo el economista jefe del Banco Mundial, y si tenemos con la calificación de esa fuente al menos la posibilidad de que se haya perjudicado a Chile, naturalmente tenemos que defender a nuestro país", recalcó el ministro.