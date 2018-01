Piñera pidió sanciones para economista jefe del BM que se retrató de sus dichos sobre el ranking de competitividad

El Presidente electo Sebastián Piñera pidió una "severa sanción" para economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, quien durante este martes se retractó de los dichos entregados el fin de semana pasado, donde acusó intencionalidad política en el cambio de metodología del ranking de competitividad.

En un mensaje en su Twitter, el Mandatario afirmó que "la irresponsabilidad del economista Paul Romer, acusando graves irregularidades e intenciónes políticas en cambios en la metodología del índice 'Doing Business' del Banco Mundial, y luego desdiciéndose, causaron grave daño a Chile, son inaceptables y ameritan severa sanción del BM".

La información aparecida hace algunos días fue especialmente sensible para el otrora candidato de Chile Vamos, ya que se aseguraba que durante su período el reporte mostraba números más positivos para su primera administración que para el gobierno de Michelle Bachelet.

Tras la polémica, que generó criticas desde el gobierno, Romer expresó que "no fue lo que quise decir. Yo no he visto ninguna señal de manipulación de los números publicados en Doing Business ni en ningún otro reporte del Banco (Mundial)".