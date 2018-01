Bitrán dijo que acuerdo con SQM requiere salida de Ponce Lerou para "asegurar que cultura de impunidad no continúe"

09:00 El vicepresidente ejecutivo de Corfo se refirió al acuerdo con la empresa minera para le explotación del litio. "La ciudadanía no entendería que por razones económicas llegáramos a este acuerdo y que este señor siga siendo el rey de esta empresa", dijo.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, se refirió al acuerdo entre el Fisco y SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama hasta el año 2030."No teníamos en nuestros planes ni era nuestro interés darle una segunda oportunidad a SQM. Llevamos cuatro años en este litigio. El inicio del juicio lo realiza Corfo en el gobierno de Piñera, por lo que esto es un tema de la Corfo como institución y no de un gobierno u otro", dijo Bitrán en conversación con radio ADN El personero abordó además la exigencia de la salida de Julio Ponce Lerou del control de la minera y planteó que "la opinión es que él ha generado una cultura de impunidad, en la manera que se incumplen los contratos con Corfo y eso es lo que se demanda"."No sólo debemos corregir los temas contractuales, obtener aumento para el Estado y nos interesa el cambio de gobierno corporativo y para eso vemos que salga del control Ponce Lerou" dijo Bitrán.El vicepresidente ejecutivo de Corfo también planteó que "la ciudadanía no entendería que por razones económicas llegáramos a este acuerdo y que este señor siga siendo el rey de esta empresa. Nos parece la manera de asegurar que esta cultura de impunidad no continúe"