Generadoras se comprometieron con el gobierno a no abrir nuevas plantas a carbón

El gobierno, junto con las generadoras AES Gener, Colbún, Enel y Engie llegaron a un compromiso por el que las compañías establecieron que no iniciarán nuevos desarrollos termoeléctricos a carbón y, cerraran las plantas existentes o en proceso de implementación al año 2050, informó El Mercurio. El proceso se desarrollará por medio de un grupo de trabajo que el gobierno conformará en conjunto con las empresas.El compromiso, aclaró el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, no afecta a proyectos en curso como Mejillones y Santa María II.Las plantas incluidas en el acuerdo apuntan a aquellas que no cuenten con "sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tcnologías equivalentes", dijo Rebolledo.En dichos a El Mercurio, la futura ministra de Energía, Susana Jiménez valoró el compromiso y dijo que no sufrirá cambios con la nueva administración.