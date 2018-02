Cinco errores que hay que evitar cuando se busca trabajo

A fin de año las empresas hacen evaluaciones y reajustes que significa que varias personas quedan sin empleo. Principio de año es un momento de búsqueda, pero no hay que hacerlo a ciegas. Principalmente debes tener en cuenta lo que no hay que hacer por ningún motivo.

Cristián Cofré, socio dela reclutadora Conexión Ingenieros, que está justamente enfocada en esos profesionales, nos explicaron que hay cinco errores que se deben evitar a toda costa.

"Las empresas son conservadoras, evitan arriesgarse cuando pueden no hacerlo, como lo haríamos la mayoría. Si tienen a alguien con la experiencia requerida ¿por qué preferirían a un postulante que no cumple ese requisito, aunque él esté convencido que igual puede hacer ese trabajo?”.

Además, postular a una gran cantidad de cargos que no necesariamente tiene que ver con la especialidad, genera frustración porque no se les llama. “Entonces comienzan los cuestionamientos sobre sueldo, capacidades, valoraciones de sus carreras, etc.

2.- Curriculum universal: Mandar el mismo CV para diferentes cargos es un error porque da la impresión de que no hay interés por lo que se está ofreciendo: “Cuando se envíe un currículum se debe pensar primero en qué espera recibir la persona al otro lado y qué espera encontrar, y en base a eso se debe redactar el currículum, enfatizando lo importante para el cargo. El currículum no es para uno, es para quien lo lee, y debe ser visto como un cliente”.

presentarse desaseado, ser impuntual o ir vestido informal hacen fracasar estas instancias desde el primer minuto. Otros desaciertos son llegar desinformado sobre la empresa, sin tener idea de quién lo entrevistará. "Y no es excusa decir que la entrevista es con un headhunter, porque lo mínimo que hay que hacer es meterse en su página web e investigar", agregó Cofré explicando que eso refleja¿ falta de proactividad.

Finalmente eso hace hablar con poca coherencia. Los que no preguntan nada tampoco lo hacen mejor. "A las entrevistas no se va a improvisar, se va a hacer un negocio (...) hay que encantar al entrevistador, y eso se logra con preparación".

No hay que quedarse esperando la llamada del famoso "yo te llamo", pues sólo refleja una gran pasividad. “Uno es dueño de sí mismo y si no me llaman, llamo yo. Los cargos se caen por reestructuraciones, cambios de perfiles, divisiones de tareas, etc. y no porque uno no sea bueno para un cargo. Y si se contrató a otra persona, da lo mismo, siempre es bueno mantener los canales de comunicación abiertos (sin ser obsesivo). Que uno esté en la mente de las empresas o consultoras permanentemente puede dar excelentes frutos. En el fondo, se debe aprovechar de hacer crecer la red de contactos, además de mostrar interés por el cargo”.

5.- No dominar la ansiedad: Es complejo, pero "hay que dominarse, hacer ejercicios para concentrarse y relajarse, entrar fresco, y con la mente despejada. No hay que apurarse en responder, escuchar antes que todo y preguntar cortésmente".

Cofré recomendó llegar 10 minutos antes y con alegría, nunca o nervioso. "Se debe llegar preparado, con la mayor información de la empresa y área. Luego de la entrevista se debe hacer seguimiento sin ser molestoso. Cuando se postule a cargos, hay que tener la mente fría y buscar el gancho o valor agregado propio. El postulante se debe preguntar y responder ¿por qué debería ocupar el cargo? ¿Cuál es mi valor, que me diferencia del resto? Y no olvidar que si la estrategia para emplearse está demorando mucho en dar frutos se debe cambiar, pues algo se está haciendo mal”, advirtió.

Acerca de Conexión Ingenieros:

Es la primera consultora de RRHH en Chile enfocada 100% en la búsqueda y selección de Ingenieros, en sus diferentes menciones. Posee una amplia experiencia en las diversas industrias y sectores de la economía. Entre sus principales áreas de servicios destacan Hunting y Coaching. Desde 2013, elabora anualmente el Estudio Nacional de Sueldos de Ingenieros (ENSI). Para mayor información escribir a info@conexioningenieros.com o visitar www.conexioningenieros.com