Eyzaguirre dijo que los desafíos del nuevo ministro de Hacienda son salud, pensiones y descentralización

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se refirió a los desafíos que tendrá su sucesor Felipe Larraín, afirmando que la salud, las pensiones y la descentralización serán las "presiones" que deberá enfrentar la nueva autoridad.

"Los desafíos serán priorizar el crecimiento, manejar el proceso de reducción del déficit y el reequilibrio de las finanzas públicas", dijo.

El actual jefe de las finanzas afirmó que con el designado ministro "tenemos una mirada que hay que concentrarse en el crecimiento, en la disciplina fiscal y en la buena economía pública", y lo calificó como "un economista competente, que sabe leer con claridad las finanzas públicas".

Eyzaguirre también sostuvo que los últimos dos trimestres del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet "serán muy buenos en términos de crecimiento para Chile" que los dos últimos trimestres de Piñera.

"El final de la foto nosotros (la gestión de la presidenta Michelle Bachelet) salimos favorecidos. Independiente que yo no comparta su pensamiento político, a mí no se me ocurriría culpar a los integrantes del equipo económico entrante, sobre la baja en la bolsa de Santiago en febrero", comentó.