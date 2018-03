Iris Fontbona lidera a los 10 chilenos más ricos del país

10:15 Según Forbes, la viuda de Andrónico Luksic Abaroa y matriarca del grupo Luksic, tiene una fortuna US$ 16.3 mil millones. Le sigue Horst Paulmann con US$ 4.8 mil millones y Julio Ponce Lerou con la misma cifra. Más abajo está Alvaro Saieh y después, Sebastián Piñera.

Hoy Forbes dio a conocer la lista de las personas más ricas del mundo, la cual está liderada por el líder de Amazon, Jeff Bezos . En lo local, Iris Fontbona, viuda de Andrónico Luksic Abaroa y matriarca del grupo Luksic, es quien lidera el grupo en Chile ubicándose en el puesto 80 global con US$ 16.3 mil millones.

Además, es la octava mujer más rica del mundo, subiendo un puesto desde 2017.

Mucho más abajo en el ranking mundial está el segundo puesto de Chile, que comparten el dueño de Cencosud, Horst Paulmann, con $4.8 mil millones (422° a nivel mundial) y Julio Ponce Lereou, que tiene un 29 % en la estatal Sociedad de Química y Minera de Chile (SQM), con el mismo patrimonio y lugar entre los millonarios del mundo.

A ellos les sigue el empresario de bancos y medios de comunicación Alvaro Saieh Bendeck, con US$ 3.1 mil millones y en el puesto 729°.

Tras él, sigue el Presidente electo Sebastián Piñera con US$ 2.8 mil millones en el puesto 829°.

El sexto lugar es para Roberto Angelini Rossi (US$ 2.7 millones y 887°), el séptimo para su hermana Patricia Angelini Rossi (US$ 2.1 mil millomes y 1157°); el octavo es para Jean Salata (US$ 1.6 mil millones); el noveno para Luis Enrique Yarur (US$ 1.6 mil millones) y el décimo, Bernardo Matte (US$ 1.000 millones).

En el puesto número 11 está Eliodoro Matte (US$ 1.000 millones 2124°)

El magnate de las telecomunicaciones mexicano Carlos Slim es la séptima persona más rica del mundo, con una fortuna de US$ 67.100 millones y encabeza a los 89 latinoamericanos.

El hombre más acaudalado de México, líder de la firma América Móvil, sumó 12.600 millones a su patrimonio desde la última clasificación de la revista, que lo situó sexto en 2017 y fuera de los cinco primeros puestos por primera vez en 12 años.

Slim, que tiene activos también en los sectores inmobiliario, de la construcción, de los bienes de consumo y de la minería en México, ostenta la mayor riqueza entre los 89 latinoamericanos que figuran en la lista de 2018, donde los brasileños son mayoría.

En el siguiente lugar ocupado por un latino (29°) está precisamente un brasileño, Jorge Paulo Lemann, gracias a una fortuna de 27.400 millones procedente de sus activos en la industria cervecera, seguido de su compatriota banquero Joseph Safra (36°), con 23.500 millones.

Lemann, que también es filántropo, es uno de los socios controladores de Anheuser-Busch InBev, la cervecera más grande del mundo, junto a los también multimillonarios inversores de su país Carlos Sicupira (102°) y Marcel Herrmann Telles (124|).

En la lista, que Forbes elabora desde hace 32 años e incluye este año a 2.208 personas con más de 1.000 millones de dólares, se han ganado un puesto 42 brasileños, 16 mexicanos, 11 chilenos, 9 argentinos, 6 peruanos, 3 colombianos y 2 venezolanos.

En el grupo de los mexicanos, ocupan puestos destacados empresarios de la minería como Germán Larrea Mota (72°), con 17.300 millones de dólares, y Alberto Bailleres (143|), con 10.700 millones.

En Colombia, Luis Carlos Sarmiento está en el puesto 123°, con 12.100 millones de dólares procedentes de la industria inmobiliaria y la banca, en la que la firma que preside, Grupo Aval, controla un tercio de los bancos colombianos.

También están en la lista de multimillonarios dedicados al sector financiero el venezolano Juan Carlos Escotet (480°), con 4.400 millones; el colombiano Jaime Gilinski (606°), con 3.700 millones y el peruano Carlos Rodriguez-Pastor (679|), con 3.400 millones.

Otro país presente en la clasificación de Forbes es Argentina, liderado por Alejandro Bulgheroni (791°) y Eduardo Eurnekian (887°).