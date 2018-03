Ministro de Hacienda se cuadró con la decisión de no ir a conciliación con Andes Iron por Dominga

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que comparte la decisión de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, de no ir a la conciliación con Andes Iron por el proyecto Dominga, en un proceso que abrió la empresa en la justcia, buscando reabrir la iniciativa.Larraín manifestó de la medida lo representa y que trabajará con Economía y Medio Ambiente para "conciliar el respeto por el medio ambiente con el hecho de que los proyectos de inversión que traen progreso y respetan el medioambiente se puedan desarrollar".Andes Iron alega la ilegalidad del Comité de Ministros que rechazó el proyecto en agosto pasado y tras abrir un reclamo, hoy tocaba conciliación en el Tribunal Ambiental de Antofagasta. No obstante, por el tenor del reclamo, el gobierno consideró que no era conveniente negociar con la empresa y prefirió esperar un fallo al respecto.