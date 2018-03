Sector financiero tecnológico llama a que no se cierren más cuentas bancarias a criptonegocios

21:29 El presidente de FinTech Chile señaló que “como asociación, estamos sorprendidos y tremendamente preocupados con lo sucedido con esta situación. Porque los bancos no han dicho el porqué del cierre, mientras que -cuando se les consultó sobre el tema- explicaron que no pueden dar esas razones”.

Acorde a lo que consigna el medio especializado en tecnología TransMedia.cl , en el sector de la industria financiera y tecnológica se ha dado una clara postura, con un llamado a “no regular lo que no se conoce”.

A si lo han dejado ver las declaraciones de José Santomingo, presidente de la asociación gremial de empresas financieras y tecnológicas de Chile (FinTech), organización que tuvo su primera aparición en el seminario “Escenario regulatorio para la industria financiera”, organizado por Deloitte. El fundador de FOL.cl expuso en el encuentro sobre regulación financiera, cómo tomar riesgos controlados y la contingencia del cierre de cuentas corrientes unilateralmente de dos empresas asociadas.

Y agregó que “sabemos que los Bancos tienen el monopolio de las cuentas corrientes, lo que no es problema para nosotros. Sin embargo, creemos que no se pueden cercenar las actividades de empresas sin razones fundadas. Hacemos un llamado a las instituciones a que recapaciten sobre esta situación de arbitrariedad, que no corresponde, sobre todo, sin darle a sus clientes las razones correspondientes”.

Santomingo finalmente señaló que “Hacemos un llamado formal al gobierno, parlamentarios y la Superintendencia de Bancos a que trabajemos en conjunto en desarrollar una regulación, entendiendo el contexto y negocio; generar normas basada en las actividades y riesgos, no en las instituciones; la cual debe abarcar la estabilidad e integridad financiera, protección de datos, competencias y -sobretodo- protección al consumidor”.