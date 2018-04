Banco Central advirtió sobre la necesidad de regular el mercado de criptomonedas

El presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, advirtió hoy sobre la necesidad de regular el mercado de las criptomonedas porque, entre otras razones, su anonimato puede amparar operaciones ilegales.

"Nosotros tenemos que ser capaces en nuestra regulación de facilitar la innovación tecnológica que beneficie al público y de anticipar, y eventualmente prevenir, riesgos donde éstos existan", precisó Marcel a los periodistas, después de exponer ante el Senado el Informe de Política Económica correspondiente a marzo.

El tema generó inquietud pública después de que la semana pasada tres bancos decidieran cerrar las cuentas de las plataformas que operan con monedas virtuales en Chile.

"Lo que nosotros enfatizamos es que las criptomonedas no son monedas, no son equivalentes a monedas, por lo tanto las facultades que tiene el Banco Central para la regulación de monedas no tienen aplicación a este caso", dijo Marcel.

"Lo que hoy día preocupa más respecto de esto es en qué medida el anonimato que está asociado a estas llamadas criptomonedas puede ayudar a amparar la evasión de impuestos, operaciones ilegales o lavado de dinero, ese es un motivo de preocupación", remarcó.

Agregó que también preocupa que cuando las personas se enfrenten a la decisión de invertir en una criptomoneda "tengan claros los riesgos a que se exponen, no solo por fluctuaciones de precios que pueden ser muy grandes en el tiempo, sino que también respecto de fraudes o de otro tipo como se han visto recientemente en el mundo".

Respecto de la regulación, aseguró que en la medida que se necesiten normas para que opere este mercado, se procederá a estudiarla.

"Hemos señalado que en la medida de que sea insuficiente el marco regulador que tenemos y haya necesidad de alguna regulación adicional, la vamos a estudiar. En estos momentos es un tema que se está viendo en distintas partes del mundo", consideró.

En este sentido, Marcel subrayó la diferencia entre las criptomonedas y "el uso de nuevas tecnologías de información y las comunicaciones, a servicios financieros".