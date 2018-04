13:08 El organismo detectó que no informaron el stock; no entregaron toda la información de las condiciones y características del despacho y que los precios eran iguales o superiores al valor informado antes del evento.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció a 20 empresas que participaron en el CyberMonday en noviembre pasado, tras detectar una serie de incumplimientos.

Sparta, Samsonite, New Balance, Under Armour, Tienda Lego, Bold, Secret, Mas barato, 7veinte, Merrel, Shopcaterpillar, Europcar, Xtrem, Corona, Lounge, Lentes Plus, DeVitrina, Adidas, Cupon Club y Kipling arriesgan hasta 50 UTM por cada una de los incumplimientos denunciados, esto es, más de $2 millones.