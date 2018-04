Laurence Golborne se integró al directorio de SQM

El ex ministro de Minería y Obras Públicas, Laurence Golborne, se integró este viernes al directorio de la minera no metálica SQM.

El ex precandidato presidencial de la UDI llegará a la firma junto al ex ministro Hernán Büchi, el ex timonel de la CPC, Alberto Salas y Patricio Contesse Ficca, hijo del ex gerente general de la firma Patricio Contesse, quien ha enfrentado a la justicia por la investigaciones por financiamiento irregular de la política.

Según La Tercera, el ex secretario de Estado llegó como representante de las acciones serie B de la empresa y estaba en un viaje de negocios cuando fue integrado al directorio.

Golborne, quien tras el rescate de los 33 mineros de Atacama en 2010 vivió su mejor momento político, terminó siendo formalizado por el caso Penta. Actualmente se encontraba enfocado en actividades particulares y alejado del mundo público.