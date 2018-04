Nicolás Eyzaguirre le respondió al ministro Larraín y dijo que los gastos comprometidos están en el Presupuesto

10:15 El ex ministro sostuvo que "lo que está comprometido no son los US$5.500 millones, esas son presiones adicionales que estiman que van a ocurrir por una tendencia al aumento de cobertura".

El ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, respondió a los dichos del actual titular de la cartera, Felipe Larraín, quien declaró que más de US$5.500 millones de gastos ya comprometidos no tienen financiamiento.

El ex secretario de Estado sostuvo en radio Duna que "todos entendemos que comprometido es aquello que figura en una Ley de Presupuestos que pasó por el proceso democrático y fue validado. Lo que está comprometido no son los US$5.500 millones, esas son presiones adicionales que estiman que van a ocurrir por una tendencia a aumento de cobertura".

Eyzaguirre manifestó que "una cosa son las presiones de gastos y otra son los gastos comprometidos. En distintos servicios hay presiones para exceder los gastos autorizados, en salud la tendencia a exceder y ampliar cobertura es histórico (...) Estas coberturas fueron revisadas dos meses, no puedes decir que la cobertura va a ser más y se va a gastar más, así no se puede hacer esto".

"En la época de la posverdad lo que la gente va a creer es que debíamos US$ 1.000 millones por lo dicho del ministro de Economía y que nos faltan US$5.500 millones, no se puede jugar con estas cosas", recalcó.

Sobre la solicitud del diputado Sergio Granados de que el ex ministro asista a la Comisión de Hacienda para explicar esta situación y que debido a su rechazo pueda existir una acusación constitucional, el ex secretario afirmó que "yo estoy dispuesto a enfrentar todo, pero la ley es la ley, yo no puedo ser responsable de una ley de estimación. Lo apropiado es que se cite al ministro, pero si se me cita a mí, yo iré encantado y ahí discutimos rigurosamente".