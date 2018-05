Larraín expuso ante la Comisión de Hacienda la cifra de gastos sin financiamiento

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se presentó este miércoles ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde expuso sobre las presiones de gasto sin financiamiento para el periodo 2018-2021.

A la cita también llegó el director de presupuestos, Rodrigo Cerda, quien entregó las cifras de las tres fuentes que generarán mayores gastos por US$ 5.566 millones. La primera es sobre ejecuciones en algunas partidas; la segunda por arrastres de gastos no devengados ni ejecutados en 2017, y la última por proyectos de ley no provisionados. Las cifras provendrían desde la administración anterior, según las actuales autoridades.

Cerda afirmó que se encontraron más gastos operacionales de los esperados, dado que el financiamiento de algunos gastos contemplados para 2017 no se materializó por retrasos y se devengó para 2018. El tema, advirtió, es que los presupuestos son anuales y si no se gastó un ítem un año determinado, al ejercicio siguiente es necesario asumirlo aumentando el gasto público o bien a través de reasignaciones.

"Vamos a intentar en la medida de lo posible que esto afecte lo menos posible a las personas. Que esto sea una apretada de cinturón en el sector público, para no afectar a las personas, a los programas y a los proyectos que les llegan a ellos", expresó el ministro Larraín.

La autoridad agregó que por cada punto de mayor crecimiento, en cuatro años se obtiene una recaudación acumulada de aproximadamente US$ 6.000 millones.