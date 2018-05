Ministro de Economía: "No vamos a hacer presiones para aprobar proyectos que no cumplan con las tramitaciones ambientales"

El ministro de Economía, José Ramón Valente, se refirió a la iniciativa que busca reducir la aprobación ambiental de los proyectos privados.

Actualmente el trámite ambiental demora 27 meses en promedio, por lo que si se aprueban los cambios se reduciría a 21 meses.

En ese sentido, el secretario de Estado enfatizó que "no hay perdonazos ambientales, ni relajo en las normas ambientales, queremos que se cumpla con la normativa", dijo a radio Universo.

A su juicio, es "excesivo" que la tramitación se demore en promedio 4 o 5 años, algunos hasta 10. "No podemos darnos en lujo de ser el país más burocrático para aprobar inversiones de la OCDE. No vamos a hacer presiones para aprobar proyectos que no cumplan con las tramitaciones ambientales", dijo.

El titular de Economía explicó que en cuatro años podrían desarrollarse proyectos por US$ 65 mil millones, que generarían 250 mil empleos.

"Hay una variación de 3 a 1 de empleos que se crean al alero del gobierno y de ahí llegamos a la cifra de 250 mil. Estos no son empleos que estén creando el gobierno, decimos que si estos proyectos ven la luz, se van a generar esta cantidad de empleos. Uno genera condiciones para que los privados inviertan. Queremos posicionar en Chile como uno de los países más atractivos para invertir", recalcó.