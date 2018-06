Ministro Larraín dijo que buscan "simplificar y modernizar" el sistema tributario

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que buscan "simplificar y modernizar" el actual sistema tributario.

"Supongo que hay una conciencia generalizada en este país de que tenemos un sistema tributario completo. Estas no son razones políticas, tenemos un sistema tributario engorroso, queremos simplificarlo, modernizarlo, ponerlo a tono con la realidad que estamos viviendo. Lo importante es juzgar la reforma, espero que se haga en forma justa y no desde la trinchera. Hay que mirar las cosas en su mérito y ver los problemas que tiene el sistema", dijo a Tele13 Radio

"Lo más importante es modernizar el sistema. La recaudación no va a caer, vamos a hacer una reforma que estimule la inversión y el crecimiento y a través de eso es el empleo", recalcó.

Larraín sostuvo que "detrás de la reforma está tratar bien al que trata de contribuir, tenemos que hacerle la vida fácil al contribuyente que quiere cumplir y ser muy duro con los que no. No vamos a tener una caída de recaudación tributaria porque la situación no lo permite. La inversión ha caído en cuatro años seguidos, tenemos que hacernos cargo. A Chile le va bien cuando hacemos las cosas bien".

Finalmente, el secretario de Estado explicó que se dio un plazo de seis meses para presentar la reforma tributaria que "se cumple en septiembre. Si podemos hacerlo antes lo vamos a hacer", aseguró.