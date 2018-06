Corte Suprema confirmó multa de $680 millones contra Pablo Alcalde por el caso La Polar

18:17 El máximo tribunal ratificó la sanción impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros al ex presidente del directorio de la empresa, quien fue sindicado como responsable de la entrega de información falsa al mercado.

La Corte Suprema confirmó la multa de 25.000 Unidades de Fomento ($680 millones) al ex presidente del directorio de La Polar, Pablo Alcalde, quien fue sindicado como responsable de la entrega de información maliciosamente falsa al mercado.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por la ministra Rosa Egnem, los ministros Carlos Aránguiz y Arturo Prado y los abogados (i) Rodrigo Correa y Jean Pierre Matus- revocaron una resolución anterior de la Corte de sanción, la que había anulado la sanción impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

La sentencia del máximo tribunal considera que el tribunal de alzada actuó más allá del conflicto judicial planteado al acoger el principio de "non bis in ídem" en el caso.

"La alegación de infracción al principio del non bis in ídem no formó parte de la controversia trabada en autos, toda vez que en la demanda el actor se limitó a esgrimir la prescripción de la acción administrativa y la falta de participación en los hechos imputados por la Superintendencia de Valores y Seguros, ahondando en razonamientos relacionados con la prueba rendida en sede administrativa que, a su juicio, acreditarían la falta de conocimiento de su representado respecto de la práctica de repactaciones unilaterales masivas realizadas por los ejecutivos de La Polar en relación a su cartera de clientes morosos", expresó el texto.