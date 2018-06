Gobierno y salida de Ponce Lerou de SQM: "Nos parece bien que la compañía haya revertido esa imprudencia"

18:09 El ministro de Economía, José Ramón Valente, valoró que la minera no metálica apartara al asesor luego de la polémica con Corfo por el acuerdo por Salar de Atacama.

El Gobierno valoró la salida de Julio Ponce Lerou como asesor de SQM, quien era cuestionado por las investigaciones por financiamiento ilegal de la política y por la polémica con Corfo por el acuerdo de explotación del Salar de Atacama.

Tras una reunión en el Palacio de La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera, el ministro de Economía, José Ramón Valente, afirmaron que "desde el primer minuto" plantearon sus reparos al regreso del ex director a la empresa, agregando que "no es una ilegalidad, el contrato lo permite, pero es una imprudencia".

"Dijimos imprudencia, porque no es una ilegalidad, el trato lo permite, pero como se habían sucedido los acontecimientos quedaba algo que no parecía natural y que fue muy mal tomado en general por la opinión pública, me parece bien que la compaña, es su potestad, haya tomado esa decisión de revertir esa imprudencia", agregó.

La compañía explicó que echó pie atrás al retorno de Ponce Lerou "dado que su incorporación ha causado públicas diferencias de opinión".