Ministro de Hacienda por alza del Imacec: "Sostener el crecimiento es algo difícil y desafiante"

09:45 Felipe Larraín sostuvo que la cifra de la actividad económica "no es una casualidad, porque van varios meses de crecimiento sobre las expectativas".

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó el alza de 4,9% del Imacec en mayo, que superó todos los pronósticos, pero sostuvo que sostener ese crecimiento "no es fácil".

"Contentos porque el crecimiento sigue al alza, esto supera la expectativa del mercado. Ahora tenemos un día hábil menos. Se empieza a despejar la idea de los factores espaciales y aparecen los factores que empiezan a dar fuerza. Tenemos un crecimiento que está siendo bastante generalizado", dijo a radio Agricultura.

El secretario de Estado manifestó que "volvió la confianza, tenemos algo de mejoras en condiciones externas, pero también hemos tenido noticias negativas como el precio del cobre. Me gustaría celebrar porque no es una casualidad porque van varios meses de crecimiento sobre las expectativas. Este es un trabajo que continúa, porque hay que sostener el crecimiento y eso no es fácil".

En ese sentido, el titular de Hacienda comentó que "sostener el crecimiento es algo difícil y desafiante".

"El crecimiento anual se ve mejor porque llevamos acumulado 4,7% en los primeros meses del año. Primero hay un tema de actitud, segundo tenemos que seguir trabajando la responsabilidad fiscal", enfatizó.