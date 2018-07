Gobierno actualizó al alza proyección de crecimiento económico

En su exposición ante la Comisión Mixta de Presupuesto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín actualizó al alza las proyecciones de crecimiento de la economía chilena para 2018.

El secretario de Estado subió la estimación del PIB de un 3,5% a un 3,8%.

"El crecimiento de Chile volverá a asemejarse al crecimiento mundial" dijo Larraín.

El ministro de Hacienda además, desestimó que la caída del precio del cobre que se ha registrado en los últimos días sea algo permanente y del precio promedio año US$ 2,88, "lo estamos llevando a US$ 3,12 y esto significa un precio del cobre promedio para lo que sigue del año de US$ 3,09".