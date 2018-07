Codelco aprobó U$2 mil millones para tres proyectos en El Teniente

Codelco conformó una mesa de trabajo que aprobó de forma unánime más de US$ 2.000 millones para nuevas zonas de explotación en la mina El Teniente.

Según informa hoy "El Mercurio", los fondos irán parcelados, desde US$ 1.923 millones para el sector Andes Norte, US$ 101 millones para Diamante, y US$ 75 millones para Andesita.

La aprobación tuvo las dificultades geotécnicas por las que atravesó la iniciativa, producto del estallido de rocas que se produjo y que provocó accidentes fatales en su fase de construcción.

Lo anterior obligó a Codelco a reformular el proyecto, optando por la explotación de tres nuevos sectores, según el matutino.

La zona principal es Andes Norte, que se encuentran hasta 250 metros más abajo de Teniente 8, nivel que actualmente es explotado.

A Andes se suma la apertura de dos sectores acompañantes (Andesita y Diamante) que harán uso de la infraestructura existente, mientras se prepara la explotación de Andes Norte.

De esta manera, la corporación descartó avanzar hacia un nivel Teniente 9, como se proyectaba en un inicio.

Esto representaba un mayor tiempo y costo de las obras. La nueva estrategia viabiliza el proyecto y disminuye los riesgos en seguridad, explican desde la estatal.

Según la presentación que realizó el presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, esta semana en el Congreso el estado de avance del proyecto Nuevo Nivel Mina es de un 46,7% y se estima que la primera extracción de mineral se realice en el año 2023, con cerca de 35 mil toneladas diarias, que irán aumentando progresivamente hasta las 140 mil toneladas cuando la operación se encuentre en pleno régimen.

Dichos números le otorgan una rentabilidad en torno al 10% de la inversión al yacimiento.