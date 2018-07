Superintendente de Bancos afirmó que la industria financiera "se encuentra al debe" en temas de seguridad tras hackeo

08:50 Mario Farren sostuvo que "no existe ninguna garantía que estas cosas no se repitan".

El superintendente de Bancos, Mario Farren, dijo que la industria financiera "se encuentra al debe" en materia de seguridad, tras la masiva filtración de datos de 14 mil tarjetas de crédito.

"No existen garantías de que estas cosas no se repitan. La industria financiera se encuentra al debe, debe aumentar las inversiones en materia de seguridad. Hoy tenemos intermitencia, estas situaciones que se publican datos, sistemas bancarios afectados por delincuentes, esta es una situación a la que no debemos acostumbrarnos. La Superintendencia está empeñada porque los bancos mejoren sus sistemas de seguridad", dijo a radio Cooperativa

El ejecutivo manifestó que "esta es una situación que no sólo afecta a la industria financiera, es necesario que todas las instituciones en las cuales se interactúa con usuarios a través de medios electrónicos nos pongamos al día", considerando que actualmente el 80% de las transacciones se realiza a través de medios electrónicos.

"Los usuarios también tenemos que ser cuidadosos", recalcó.

Farren sostuvo además que "hemos pedido a los bancos que se bloqueen las tarjetas y las repongan lo antes posible, sobretodo para aquellos que están viajando y necesitan su tarjeta".