Asociación de Notarios dijo que "hay una conclusión preestablecida" en informe de la FNE

Alfredo Martin, de la Asociación Nacional de Notarios, se refirió al informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que ratificó la necesidad de realizar una reforma estructural a este mercado, la que podría traducirse en ahorros cercanos a los 149 millones de dólares anuales para al país.

"Acá hay una conclusión preestablecida y después se buscaron los argumentos para respaldarla", dijo a radio Universo.

"Hay algunos aspectos que no han sido debidamente valorizados, este sistema notarial a las personas les generan ahorros que van más allá de esa suma, no solo a las personas sino que también al Estado", agregó.

Martin sostuvo que "cualquier informe contribuye al avance, recoge datos útiles. No estamos diciendo que el sistema está impecable y que no necesita modificaciones. Se imputa a nosotros el sistema de nombramientos y nosotros no participamos, ahí está el Poder Judicial y Legislativo, decimos que se haga por meritocracia".

También aclaró que "el arancel lo fija el Ministerio de Justicia, por eso discutimos a la FNE que habla de rentas monopólicas, pero nosotros no fijamos precios".

Finalmente, el notario criticó al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, asegurando que "ha hecho declaraciones desafortunadas, casi ofensivas".