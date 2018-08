Presidenta de la CUT y sueldo mínimo: "Vamos a hacer lo posible para impedir que se imponga una propuesta"

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, se refirió a la propuesta de sueldo mínimo aprobada por las comisiones de Hacienda y de Trabajo, que considera un alza de $10 mil en el monto a partir de este mes y que llegue a $300 mil en marzo del 2019.

"Ayer quedó en evidencia que el gobierno nunca quiso ni tuvo voluntad de negociar. Siempre esperó llegar al Parlamento para presentar una propuesta distinta. Se insiste en esto que no se puede hacer más esfuerzos porque se va a afectar el empleo y quiero decir que se han cerrado empresas y ninguna de ellas lo ha hecho por ofertas salariares estratoféricas", dijo a radio Universo.

La dirigenta comentó que "hubo mala fe cuando se sentaron a negociar y ahora cuando sacan este acuerdo, que es peor que lo que se nos presentó, francamente fuimos para atrás. Necesitamos que se legisle, me imagino que pasando al Senado el debate se vuelva a reabrir. Vamos a hacer lo posible para impedir que se imponga una propuesta", advirtió.

Figueroa dijo que "la DC lo único que hizo fue adelantar la propuesta del gobierno. No sé a quién le preguntó cambiar la fecha de negociación porque eso se debe hacer entre el gobierno y las partes. Lo que ocurre hoy con la propuesta es que trata de vendernos una bonita cifra y se está dejando amarrada la negociación a los 30 meses y con un aumento de no más de $15 mil. Si la DC me va a decir que van a negociar más que los trabajadores, yo creo que se equivocan".

La presidenta de la CUT enfatizó que "no podemos aprobar una propuesta que amarre un proceso de negociación porque de esta manera consolidamos la brecha entre el costo de vida real y el salario. Eso le hace daño al país e impide que tengamos mejores condiciones".