Ministro Blumel pidió dejar de lado los "eslóganes" en discusión de la reforma tributaria

El ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se refirió esta jornada a la reforma tributaria que el gobierno anunció el lunes y, ayer fue ingresada al Congreso.

En sus dichos, consignados por radio Cooperativa, el secretario de Estado pidió dejar de lado los eslóganes en la discusión.

"El llamado es a discutirlo sobre la base de los contenidos y dejar de lado los eslóganes" dijo Blumel, quien agregó que el proyecto es largo, de más de 300 páginas y que, difícilmente alguien puede "haber formado en tan pocas horas una opinión tan acabada".

"El Congreso es el lugar para discutir los proyectos" dijo el ministro Segpres.

Ayer, luego de que el Ejecutivo ingresó el proyecto, se conoció el informe financiero de la iniciativa, en el que se planteó que, producto de la reintegración del sistema tributario, la recaudación sufriría una merma de US$ 1.044 millones, pero que las medidas pára compensarlo, permitirían recaudar US$ 1.472 millones, generando US$ 428 millones adicionales para el Fisco.

Esta jornada, en un panel en radio Cooperativa, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que el proyecto favorece a los grandes empresarios.