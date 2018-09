Banco Bice aclaró origen de viral protagonizado por sus trabajadores

Ayer Se trata de un video en donde cambian la letra de la canción "Vente pa' ca" de Ricky Martin. Aseguraron que no es una publicidad y pideron disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas con el material.

El banco Bice aclaró el origen de un video viral que comenzó a circular en las redes sociales, y que muestra a un grupo de trabajadores cambiando la letra de la canción "Vente pa' ca" de Ricky Martin.

En el material se puede ver a los empleados de la entidad bailando y llamando a nuevos clientes. "Si tu eres abogado, ingeniero o empresario, coordinamos. Si tu vives en Las Condes, Vitacura o La Dehesa, yo te veo encaminao'. Vente pa' aca, vente pa' acá, fírmame acá", expresaba el tema.

Luego que el video se viera en redes sociales, y recibiera críticas por el presunto clasismo hacia los usuarios, el banco emitió una declaración donde explicó que se trata de "una grabación de un concurso interno de lipdub para la celebración del aniversario del banco, que alguien compartió en redes sociales".

"Por tanto, no se trata de un comercial o publicidad de Banco Bice. Sus contenidos no fueron visados por la entidad y no reflejan la política corporativa del banco", expresó.

Bice también afirmó que "si alguien se hubiese sentido ofendido (con el video) les pedimos las disculpas del caso".