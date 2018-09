La CUT convocó a paro nacional para el 8 de noviembre

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional para el próximo 8 de noviembre.

La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, explicó que la medida se debe al "peligro al que estamos enfrentados hoy día no sólo con la agenda laboral, no sólo respecto por los retrocesos que podamos tener los sindicatos, ya hemos visto el actuar de la Dirección del Trabajo, sino que también los dictámenes validando los grupos negociadores".

Otra de las razones de la convocatoria es "el anuncio que hizo el Presidente de la República precisamente en la cena de los empresarios de la Minería, en que avisa que ingresará una contrarreforma laboral", así como "la situación crítica respecto al aumento del desempleo".

También se agregan "las pocas garantías que tenemos en que se avance en una acción decidida desde del Estado para la creación de trabajo decente y no solamente se realicen ferias laborales".

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, declaró que "me parece inoportuno e inadecuado" el llamado del gremio.

"El país entero le pide a la CUT a que sea parte de la solución, que contribuya a mejorar las condiciones laborales a los trabajadores y no sencillamente que paren, que protesten, aún sin causa, porque hoy día anuncian un paro sobre proyectos que no conocen, sobre proyectos que todavía no ingresan al Congreso", dijo.