Estas son las 284 marcas que participarán en el Cyber Monday

La Cámara de Comercio de Santiago informó que 284 empresas participarán en el CyberMonday.

La octava versión del evento e-commerce partirá a las 00:00 horas del próximo lunes 8 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 10.

De las tiendas confirmadas, 72 participarán por primera vez. La mayor parte de los sitios corresponden al rubro Calzados y Vestuario (52 tiendas), Deportes y Outdoor (41), Hogar (35), Salud y Belleza (23), Tecnología (22), Infantil (21), Viajes y Turismo (18) y Multiendas y Supermercados (17).

La entidad espera superar los US$230 millones en ventas, lo que implica un aumento de US$20 millones en relación al evento anterior y de US$ 40 millones respecto al Cyber Day de mayo pasado.

Estas son las empresas:

Lencería.cl / New Man / Nespresso / Enel / Metrosports / Tool Manía / Kipling / Amiblé / Store / La picá del ski / Gift Card Cencosud / Mi Primera Foto / Wild Spirit / Homy.cl / Gacel / CAV /Joyería Aurus / Assit Card / MTC Neumáticos / Ibikes / Naturalizer / Starsex / Cambia tu neumático / Seigard / Florsheim / North Star / M-Cro / Cince / Casa Amarilla / Viajobien.com / Adidas / Green Glass / Susazón / Better Life / Dib / Brain Toys / Clínica Cela / Music World / Nikon / Elite Perfumes / Trial / Uppi / Thorben store / Fashion Park / Canadienne / Ficcus / Sur Diseño / Ferouch / Baby Infanti / Corona / Cupoclick / Falabella / TiendaPet.cl / Prune / Banana Republic / Opaline / Busca Libros / Punto Ticket / Movistar / Mashini /Coca Cola /New Balance / Kingsons / Arrow / Zolkan / Mundo Games / Clínica Vitaláser / Blockstore / Europcar / Papa Johns / Mammut / Vegmonkey / Urbania / Lounge / Dimarine.cl / Anker / Liminada / Travel Ace assistance / Cocha / Peugeot / Nibsa / Jumbo / Volkanica / Humana / Babydeals / Descuento City / Bold / Rutadeporte.cl / Paris / Travel Security / Bazhars alfombras / British Airways / Puntomascotas.cl / Cinemark /Audiomúsica / Garmin / Bamers / Steward 100% cocina / Dactic / Mountain Hard Wear / Perry Ellis / Juntoz / Groupon / Las Américas Outlet de Perfumes / Skechers / Farmacias Knop / Azaleia / Petfy / Lippiu / K One / Descorcha.com / Salcobrand / Doite / Black and Blue / Todopiel / Tómalo.cl / MercadoLibre / Guante / Esprit / Agrupemos / Crocs / Zapatos.cl / Cat / Renueva tu clóset / Bull Boxer/ Flora Center / Patio Ferretero / Vitryn / Natura / Cannon Home / Rosen / Gourmesso / Andesgear / KM42.cl / Aerolíneas Argentina / Depto51 / A3D / Latam Pass / Cuponatic / Dimarsa.cl / eCook / GAP / Reifstore / Guess / Merrell / Cardinale / Fragantik / Le Ciel / Oster / Moros / Burton / Lodoro / Baby Tuto / Real Kicks / Keds / El Corte Inglés Viajes / Cambia tu nutrición / Dafiti.cl / Rebajas / Easy / Timberland / RKF / Lego / Pillin / Vía Uno / Despegar.com / Linio.cl / Ivmedica.cl/ Seguros Falabella / Planetazapato.cl / Chileneumáticos.cl / Iberia / Marmot / Consorcio / Celio / Sodimac / Secretos de amor/ Tu Pase / Cic / Melón Hormigones / José Herrera / Intercycles / Billabong / Atapalo.cl / Xtrem / Blu / Emotions / HP / Haka Honu / Impresionarte/ IoChile / Puppies & kittens / Nerfis / Amphora / Viajes Falabella / Carmela / DC / Jansport / Latam Airlines / Lasertam / Vans / Maqstore / Patuello / Anaquel.cl / Belsport / Neumastock / Bubba / Thomson Reuters / Te traemos de USA / Hush Puppies / Mobile Hut / 7 Veinte / Weinbrenner / Rapsodia / Mine-class / BBZ Barbizon / Balance perfecto / Japi Jane / Phillips / Denda / Sparta / Marley / Mallconection.cl / Lapolar.cl / Baby Point / Samsonite / Columbia / Baby center / Kivül / Cine Hoyts / / Devitrina.cl / / Secret / Hush Pupoies Kids / Ellus / Jeld Wen / Hites / HW OutDoor / Mayor Dent / lets Bonues / Rematime / The North Face / U Mix / Todotoner.cl / Capd'or / Coork Store / El Volcán / Safety / Pandora / Flex / Umbrale /Sony/ Surprice /Turismo City/ Ash/ Authievre Motors / Flores / Club de perros y gatos / Ripley / Bata /Colloky /Neumashop / Brooks Brothers/ Tween Way /Kliper.cl /Oviedo.cl /Body & Soul / Parques de Farellones /Bike New / Coliseum Converse /Nina Herrera Home /Stoked /Lentesplus.com / Clínica Estética Médica/ Imagina/ Pesas Chile /Smart.cl Samsung