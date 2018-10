TDLC aprobó acuerdo de FNE con Tianqi para la compra de parte de SQM

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi para que la firma china pueda adquirir parte de la propiedad de SQM.

De esta forma, el acuerdo permitirá la compra del 25,86% de minera no metálica a la canadiense Nutrien, cuya operación se realizaría se concretaría antes de final de año e implicaría una suma cercana a los 4 mil millones de dólares.

La FNE había identificado diversos riesgos relacionados con posibles efectos coordinados asociados al flujo de información entre agentes económicos competitivos, según consigna La Tercera.

Por lo mismo, el acuerdo con Tianqui incluyó un conjunto de medidas que la firma se comprometió a cumplir.

Entre los más importantes están que la compañía china no podrá elegir directores o empleados de su empresa para componer la mesa de SQM; sus directores no intervendrán ni influirán en beneficio de Tianqi; sus directivos no participarán ni formarán parte de comités, la administración o instancias de decisión relacionadas con el litio en SQM, excepto la nominación por directores independientes; y que los directores de Tianqi no integrarán el directorio, comités, la administración o instancias de decisión relacionadas con el litio en sociedades controladas por SQM, salvo nominación por directores independientes, según consigna La Tercera.

Cabe recordar que el TDLC se había autoimpuesto como plazo máximo para visar o no el acuerdo entre la FNE y Tianqi este jueves 4 de octubre.