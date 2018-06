El día en que Nelly Meruane y Juan Carlos Bistoto emocionaron a Twitter con su historia de amor

Los reconocidos actores Nelly Meruane y Juan Carlos Bistoto, fueron cartas fijas de las teleseries de la década de los ’80 y hace unos años tuvieron un gran retorno a la pantalla chica para contar su propia historia de amor.

Ambos fueron invitados a Alfombra Roja Prime (Canal 13) en 2013 y las redes sociales agradecieron la entrevista posicionando como uno de los temas más comentados en Twitter el hashtag #envejecerjuntos , siempre haciendo alusión al amor que, entonces se profesaban hace 44 años.

Ayyy!! yo quiero el amor para toda la vida de Nelly Meruane y Juan Carlos Bistoto #envejecerjuntos— dicenqnoduerme (@dicenqnoduerme) August 25, 2013

#ENVEJECERJUNTOS que cosa mas linda,el sueño de muchos, que algunos han olvidado creyendo que el amor es desechabale y no trasformable — Isidora Valdés (@IsidoraVg) August 25, 2013

En una emotiva entrevista, contaron que han durado tantos años juntos porque su rutina tiene poco de monótona. “Juan Carlos es de esas personas que cuando vivíamos en Caracas, de vuelta de una función, a las 3:00 AM se le ocurría que nos fuéramos a Curacao, por ejemplo”.

Además, él reveló que su complicidad es tal que “no puedo disfrutar si no está Nelly. Sin la Nelly no tengo vida, no puedo vivir sin ella”, dijo al borde de las lágrimas sobre el amor de su vida, sacando suspiros y provocando que algunas tuiteras se preguntaran dónde están “los Bistotos” de hoy.

¿Dónde están esos hombres? :(( que es tierno!!! cuando dijo que no podía vivir sin ella casi lloré #envejecerjuntos — Javi Faret (@Faret_c) August 25, 2013

Pero así como su relato tuvo una parte dulce, también la tuvo de agraz. “Esperamos y esperamos a los hijos y no llegaron, hasta que la Nelly me dijo que ya no iban a venir y tampoco habíamos adoptado (…) Nelly hubiera sido muy feliz con dos o tres niños, porque es muy maternal”, confesó Juan Carlos, a lo que ella, emocionada, reveló que ella hubiese tenido incluso más hijos. “Tenemos que ser sinceros con este público al que amo. Para mí este tema fue muy complejo. Muy complejo. Fue muy difícil para mí”, dijo.

Al final de la entrevista, Eduardo Fuentes expresó que fue gratificante tener un espacio para “temas tan luminosos y bonitos”. Incluso el cariño de Nelly y Juan Carlos traspasó la pantalla y algunos tuiteros usaron #envejecerjuntos para declararse amor.