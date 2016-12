Solabarrieta y trolleo por su peinado: "Yo también creo que me veía como el hoyo"

El periodista y conductor de TV, Fernando Solabarrieta, se refirió en declaraciones a LUN al peinado que lució en el programa web El Deportivo de La Tercera, que le valió una serie de trolleos en redes sociales.

Incluso su esposa, la animadora del matinal Mucho Gusto de Mega, Ivette Vergara, abordó las bromas de las que fue víctima el comentarista deportivo y dijo que "le diría (a Fernando) es que 'te veis como el hoyo'".

Solabarrieta, con humor, coincidió con su esposa: "yo también creo que me veía como el hoyo".

"No es cambio de look ni corte de pelo, es así, si no te lo peinai bien te queda la cagá, como me quedó ayer" dijo Solabarrieta, quien explicó que "iba apurado para el programa porque había pasado al gimnasio y, como tenía el pelo mojado y no te lo puedes peinar con crema y estaba todavía transpirando después de la ducha, agarré todo y me fui así".