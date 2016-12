Merino dijo que Claudia Schmidt fue su peor experiencia laboral, que le teme y que prefiere abandonar Maldita Moda

14.12.2016 La actriz se refirió a su experiencia con la modelo uruguaya, quien podría arribar al programa Maldita Moda, tras su salida de SQP. "No voy a hablar más de esta persona, porque de verdad le tengo miedo", dijo.

En declaraciones en el matinal Bienvenidos, consignadas por la radio Bío Bío, la actriz y panelista de ese programa, Francisca Merino, dijo que su peor experiencia laboral en la TV fue junto a la modelo uruguaya Claudia Schmidt y que siente temor de ella.

"He trabajado con los dos. Con Julito (Julio César Rodríguez) tres años y la Claudia (Schmidt) dos" dijo Merino, quien agregó que "mi experiencia con Claudia Schmidt... llevo 21 años en esta industria y nunca en mi vida, me había topado con una mujer que me llegó a asustar como Claudia Schmidt".

La actriz, sin entrar en el detalle, sostuvo que "trabajé embarazada con ella y jamás, por muy mal que me cayera esa persona, habría tratado a una mujer embarazada de siete meses, como ella me trató a mi (...) mi experiencia con Claudia Schmidt ha sido la peor experiencia televisiva que he tenido en toda mi vida".

Schmidt, quien abandonó SQP, podría sumarse al equipo de Maldita Moda, del que Merino participa. Al respecto, la actriz dijo que "prefiero retirarme porque no me voy a prestar a compartir pantalla con ella".

"No voy a hablar más de esta persona, porque de verdad le tengo miedo, o sea, son códigos que yo no soy capaz de luchar con ella", dijo Merino.