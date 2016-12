Dominique Gallego también renunció al matinal "Muy Buenos Días"

El matinal "Muy Buenos Días" de TVN sufrió una nueva baja en menos de una semana. Es que tras la anunciada renuncia de Jaime Coloma , ahora será la modelo y panelista Dominique Gallego que dejará el programa por razones familiares.

Gallego afirmó que saldrá del espacio a fines de este mes, y que volverá al sur del país para estar con sus hijos y su pareja, el abogado y concejal de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

"La decisión la tomé hace tiempo. Cuando me ofrecieron el matinal, me costó mucho decir que sí por el tema de mi familia. Yo tengo una vida armada allá en el sur, entre Puerto Montt y Puerto Varas", expresó la ex chica reality a Glamorama

La panelista afirmó que durante las primeras semanas decidió "probar" lo que pasaba con su estadía en el matinal, pero luego se dio cuenta que la lejanía con su familia la estaba afectando.

Tras esto, Dominique descartó que su salida se deba a alguna presión de la estación estatal. "El canal estaba muy feliz conmigo, contentos. Querían que siguiera. De hecho me ofrecieron otra cuestión en TVN. Pero la decisión estaba tomada. No me voy a otro canal. Simplemente echo de menos a mi familia. Va más allá de trabajar en la tele, porque he trabajado desde los 14 años. Es parte de mi vida", aseveró.

Durante los últimos días, el programa liderado por Javiera Contador y Cristián Sánchez ha vivido momentos de intensos cambios, ya que junto con las renuncias de Coloma y Gallego, también se sumó el despido del productor ejecutivo Cristián Torres.