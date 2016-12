Francisca Undurraga estará en el reality "Doble Tentación" de Mega

La modelo Francisca Undurraga se integrará al nuevo reality "Doble Tentación" de Mega, en el que será su debut en los programas de telerrealidad.

La ex candidata a reina del Festival de Viña del Mar, conocida por su participación en programas de farándula y de conversación, ingresará al espacio como una de las solteras que servirán de "tentaciones" para los hombres que entren con sus parejas al encierro.

"Fue una oportunidad que me llegó, yo no la busqué. Voy a entrar para desconectarme un poco de la gente, tomarme unas vacaciones pagadas, competir y hacer ejercicio físico, que es algo que me gusta mucho", dijo "Franbulosa", de 29 años.

"Doble Tentación" será el tercer reality de la saga iniciada por "Amor a prueba" y "Volverías con tu ex", y tendrá encerradas a parejas que se expondrán a una doble tentación encarnada por dos espectaculares solteros, y en algunos casos también por el ex de alguno de ellos. Su estreno se fijó para enero de 2017.