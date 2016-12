Angie Jibaja y Joche Bibbó se suman al nuevo reality de Mega

El nuevo reality de Mega "Doble Tentación", que se emitirá a partir de enero, sumó nuevos participantes. Se trata de la actriz peruana Angie Jibaja y el chico reality José Luis Bibbó.

Jibaja entrará con Felipe Lasso, con quien pololea hace cuatro años. "Lo conocí a los cinco meses de salir del reality 'Pareja perfecta' cuando me atendió en un restaurante. Ahora lo puedo considerar el amor de mi vida", dijo la joven.

Por su parte, Joche ingresará con Fernanda Figueroa, de 20 años, a quien conoció a través de las redes sociales y con quien lleva tres años de relación.

"Decidí jugármela y quedarme con una persona. Hasta yo estoy sorprendido, no sé si me estoy poniendo más viejo o qué", dijo el ex de Dominique Gallego.

Leo Méndez y su esposa Marcela Duque también serán parte de "Doble Tentación", quienes serán puestos a prueba con solteros como Lisandra Silva, Maximiliano Ferres y Fran Undurraga