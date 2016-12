Fifth Harmony perdió a una de sus integrantes: Camila Cabello continuará su carrera como solista

19.12.2016 La banda juvenil que saltó a la fama en la segunda temporada de "The X Factor" confirmó que ya no contará con la cantante para sus próximos proyectos.

Camila Cabello ha dejado Fifth Harmony para continuar con su carrera solista pero dijo que la banda de chicas no debe estar sorprendida por su salida.

Cabello escribió en un comunicado publicado en redes sociales que ha hablado en varias ocasiones con el grupo sobre sus planes para enfocarse en sus proyectos en solitario.

Su mensaje llegó horas después de que las integrantes de Fifth Harmony publicaran un comunicado en Twitter el lunes en el que decían que les acababan de notificar los planes de Cabello. Agregaron que el grupo continuará como un cuarteto.

"Somos cuatro mujeres fuertes y comprometidas que continuaremos con Fifth Harmony así como nuestros proyectos solistas", escribieron las integrantes.

Fifth Harmony se creó en la segunda temporada de "The X Factor" en 2012 y alcanzó su mayor éxito el año pasado con "Worth It".

En el último año Cabello tuvo colaboraciones fuera de la banda con Shawn Mendes en "I Know What You Did Last Summer" y su dueto con Machine Gun Kelly, "Bad Things", llegó al puesto 10 de la lista Hot 100 de Billboard.