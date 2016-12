"China" Suárez vivirá en Chile junto a su hija y Benjamín Vicuña

La actriz argentina Eugenia "China" Suárez se radicará en Chile con su hija de 3 años, con quien vivirá junto a su pareja, el actor Benjamín Vicuña.

En declaraciones a LUN, Suárez dijo que pasará Navidad en Santiago y que se devoleverá a Buenos Aires en Año Nuevo, para regresar en enero a Chile.

"No sé eso sí cuando nos devolvemos a Buenos Aires. Por ahora estaremos entre Chile y Buenos Aires", dijo la actriz.

Suárez participará del programa "¿Quién dice la verdad?" de Chilevisión que conducirá Rafael Araneda, y formará parte del jurado que deberá determinar si las historias relatadas por gente anónima, son ciertas.

Sobre su capacidad para "descubrir mentirosos", Suárez dijo que "no ando por la vida queriendo desenmascarar gente. Viste que hay gente que se dedica a eso y que es desconfiada. Yo soy muy confiada".

"En el programa me está yendo bastante bien con la intuición, pero no soy una mujer que ande buscando quién me miente. Soy más bien relajada", dijo Suárez.