Vin Diesel espera que Paul Walker esté orgulloso de la octava entrega de "Rápido y Furioso"

El actor Vin Diesel no supera la muerte de su compañero Paul Walker, quien falleció en un accidente en 2013. Ahora lo recordó a meses del estreno de la última cinta de la saga "Rápido y Furioso", "The Fate of the Furious".

Esta será la primera cinta en la franquicia desde Tokyo Drift que no cuenta con Walker, por lo que Vin Diesel le dedicó un emotivo mensaje.

"El arduo trabajo de producción, la desafiante tarea de filmar este último capítulo. Lograr un récord con el debut del tráiler y sorprender al mundo con lo que implica esta oscura carretera...", escribió en la red social junto a una foto de ambos.

"Tú, Paul, me has dado la fuerza, propósito y resolución. Te prometo que haremos algo de lo que estarás orgulloso y ruego que así sea... Te extraño. ¡La familia ante todo!", agregó el artista.