Leo Rey fue acusado de mantener una millonaria deuda por pensión alimenticia

Ayer Cony Ortiz, la ex del cantante de cumbia, aseguró que le deben más de $1 millón y medio por la mantención del hijo que tuvieron. El aludido se defendió y dijo que deposita el dinero de manera no formal.

El cantante Leo Rey enfrenta una complicada acusación por parte de su ex pareja, Cony Ortiz, quien afirmó que mantiene una deuda por más de $1 millón y medio por pensión alimenticia.

La mujer, que hace cinco años dio a conocer la paternidad del ex integrante del grupo "La Noche", afirmó al programa SQP que el artista no se ha hecho cargo de pagar la mantención del hijo que tuvieron en común, algo que según ella está establecido en una resolución judicial.

"Se escondió por mucho tiempo, hasta que lo encontramos por medio de su mánager", dijo la denunciante, quien aseguró que la denuncia incluiría una orden de arresto contra el cantante.

"Él debía pagar $350 mil que fue lo que él acordó. Él depósito el primer mes luego no depósito y luego se le fueron dando así varios meses (...) lo último que me pasó fue un cheque de un millón de pesos, cheque que era de otra persona que le había vendido el auto y después me empezaron a llamar más de 5 personas por ese cheque (...) fue lo único que llegó mis manos", agregó.

En respuesta a la demanda, Cecil Leonardo Leiva Reyes, el verdadero nombre del músico, señaló al mismo programa de farándula que mantiene sus pagos al día, y que Ortiz ni siquiera lo deja compartir con su hijo.

"Siempre le había depositado la plata de forma no formal, por depósito a una Cuenta Rut que ella tenía. Ella no me deja ver al niño hace más de dos años, e incluso cuando fuimos al juicio que ella menciona, dijo delante de la jueza que no iba a permitir que yo viera a mi hijo", expresó.

Leiva dijo que no entiende la denuncia pública presentada por Ortiz, ya que según él, todo estaría regularizado.