"Eleven" de "Stranger Things" estará en la Comic Con Chile 2017

La actriz británica-española Millie Bobby Brown, conocida por su rol protagónico de "Eleven" en la serie de ciencia ficción "Stranger Things" de Netflix, fue la primera invitada estelar confirmada por la Comic Con Chile 2017.

La niña de 12 años, que alcanzó la fama gracias a producción de la plataforma de series y películas online, será parte del evento de cultura pop que se realizará el 26, 27 y 28 de mayo en el Espacio Riesco de Santiago.

Brown se encuentra nominada al premio SAG del Sindicato de Actores de Hollywood, a Mejor Actriz en Serie Dramática, por su papel en la ficción.

La propia actriz publicó un video anunciado su viaje por Sudamérica, que incluye paradas en Brasil y Argentina.

