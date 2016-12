Karla Melo, actriz de "El Reemplazante" y "Preciosas", deslumbró con un semidesnudo para Revista Viernes

La actriz Karla Melo, conocida por sus roles en la serie "El Reemplazante" y "Preciosas", deslumbró con un audaz semidesnudo para la sección Viernes Desnudo de la Revista Viernes de La Segunda

Melo, de 30 años, posó para el fotógrafo Sebastián Utreas en una imagen que la mostró en un elegante topless.

La integrante de los elencos de teleseries de Canal 13 describió su extrovertida personalidad y su relación con sus seguidores en las redes sociales.

"Me muestro tal cual soy. No me importan los estereotipos ni el qué dirán. Gracias a mi Instagram he podido contar cuál es mi forma de ser, mi vida y mi humor, y la gente agradece esa sinceridad y energía positiva. Me gusta reírme y alegrarle la vida a los demás", señaló.